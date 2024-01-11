Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


11 Ocak 2024 15:39
Kararsızım

Merhaba arkadaşlar ben küçük bir ile üniversiteye bilgisayar işletmeni olarak atanmisim memleketim olmayan bir il. Biliyorsunuz ki çakılı oluyor şu an gümrük muhafaza memuruyuum sözleşmeli. Geçip geçmeme konusunda çok kararsizim iki meslek konusunda da bilgisi olanlar yardımcı olur musunuz?

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