Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ocak 2024 15:43
Kimyagerlere,fizikçiler,matematikçilere yapılan BÜYÜK HAKSIZLIK.
1990 yılında birileri (adamlar!!) Teknik hizmetler sınıfını durduk yere düzenlemeye gitmişler. 3600 olan ek gösterge 3.000 e , a grubundan b grubuna düşürülmüş kimsesiz bilim adamları.( Muhtemelen bi yerlerine batmış olsa gerek). Hani diyorlar ya verilen haklar geri alınmaz diye. Bal gibi de alınıyormuş. Yetti mi yetmedi. Yine bir alt sınıfa düşürülen şehir plancıları anayasa mahkemesine başvuruyor. Mahkeme haklı buluyor. Tekrar bir üst sınıfa yani mühendis grubuna tekrar alınıyorlar. Kimyagerler de anayasa mahkemesine başvuruyor emsal karar veriliyor. Ancak bu sefer bi üst sınıfa almıyorlar. Çifte standart denilir buna. Tabi aradan yıllar geçiyor hemşire, polis gibi mesleklerin ek göstergesi 2200 den 3000 e çıkarılıyor. Daha sonra yine meydanlarda bazı meslek gruplarına 3600 vaadi veriliyor. Düzenlemenin son kertesinde şube müdürlerine,avukatlara ayıp olmasın diye vaad yapılan grup dışındaki meslek gruplarına 600 puan ek gösterge artışı yapılıyor. Kısacası 33 yıl sonra elimizden aldıkları hakları iade ediyorlar, kısmen tabii. olması gereken 4200 ek gösterge. Ama son ek ödeme düzenlemesiyle resmen tüy dikildi. Teknik hizmetler sınıfında hiyerarşik bir sınıflandırma olduğu (a,b ,c )ilk kez açık seçik gözler önüne serildi. Bir zamanlar mühendislerle aynı grupta yer alırken ve eşit haklara sahipken gelinen noktada mühendise 20 puan, kimyagere 10 puan ve teknisyene 5 puan verilmiştir. Bilinmelidir ki, bizler mühendislerin bir alt grubu degiliz, değildikte zaten. Aramızdaki maaş ve özlük hakları gibi farklar yıldan yıla arttı. Sesimizi duyan yok çünkü sayımız çok az. Sendikalar ilgisiz. Ama Bilinmelidir ki bizler Albert Einstein,Newton,Marie Cruie,Faraday,Nejat eczacıbaşı, Cahit Arf, Angela Merkel, Margaret thatcher ve adını sayamadığım binlerce bilim adamı(insanı) nın meslektaşıyız. Biz BİLİM ADAMLARI olarak hakkımızın iadesini istiyoruz. Öyle her yere fen fakültesi serpiştirerek kimseyi de kandıramazsınız. Eğer bu ülke gerçekten gelişmek istiyorsa her şeyi bi kenara bırakarak bilimi oncelemelidir. Derece yapan çocuklar Kimya,Fizik, matematik bölümlerini seçmeleri sağlanmalıdır. Ulkenin kurtuluş reçetesi budur. Mesela BYD nin sahibi çok iyi bir kimyagerdir. Bulduğu pil teknolojisiyle otomotiv sektöründe ülkesine seviye atlatmıştır. Ama önce devletimiz buna ön ayak olmalıdır. Bünyesinde bulunan bilim adamlarına tekniker muamelesi yapmaktan vazgeçmelidir. Yoksa matematiğin, fiziğin mühendisliğini açmak gibi absürt girişimlerde bulunur üniversiteler. insanı bilim adamıyım demeye utandırır hale getirmeden bu yanlıştan donulmesini bekliyoruz. Bir kişi de kalsak haklı mücadelemiz devam edecek. Saygılarımla...

satac123
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 16:19

Aynı şekilde istatistikçiler de bir alt sınıfa düşürülmüş.


Matiatli4747
11 Ocak 2024 16:37

Kesinlikle büyük haksızlık var, birileri kafayı kuma gömüyor, siyasi ve bürokrasi görmüyorsa meslek grupları ve bu mesleklerin üniversite hocaları bu haksızlığı göstermeli, kimyager yetiştiren bir üniversite hocası olarak mezun ettiğim öğrencilerimin itibarsızlaştırılmasını kabul etmemeliydim. Kimyager öğrencime yapılanı bana yapılmış sayarım Kimya fakültesi hocaları nerdesiniz!


Matiatli4747
11 Ocak 2024 16:42

Kamu kurumları ihtiyaç belirlerken kuruma soruyor, Kurumda cevap veren personel en çok hangi meslekten varsa o meslekten talep ediyor, mühendis mühendis talep ediyor müdür bakıyor kurumda çalışan mühendis çok eksikliği mühendis olarak talep ediyor ama aynı işi yapan 1-2 kimyager var ama kimyager talep etmiyor. Böyle olunca kimyager nedir ne iş yapar kimse bilmiyor

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