KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2024 15:48
Ticaret il müdürlüğü - A'dan Z'ye

KPSS merkezi atama sonucu Ticaret İl Müdürlüklerine atananlar burada mı? .


Geronimo23
Aday Memur
11 Ocak 2024 15:52
1) Kadronuz İl Müdürlüğü'ndedir. Ticaret Bakanlığı'nın ilçede müdürlük teşkilatlanması bulunmuyor. 2) Mesainin bir kısmı ofiste bir kısmı denetimde geçer.(Mahaline göre oransal değişiklik arz edebilir.) 3) İl müdürlüklerine tahsis edilen araç varsa onunla çıkarsınız.Yoksa vilayetten istenebilir.Eldeki araç durumuna göre değişir. 4) Servis olayı yok. 5) Yemek olayı sorduğumda yok dediler.Ancak istisna olarak bazı yerlerde var mıdır bakmak lazım yine de. 6) Birimler Personel, Kooperatifler, Şirketler vs gibi birimlerdir. 7) Yükselme sınavı son 14 yılda 2-3 defa açılmış. vs vs vs

capelloo
Memur
11 Ocak 2024 17:02

bu birimlerin hangisi yogun acaba yükselme 4 5 yılda bi duzenlı acılıyo muhtemelen


capelloo
Memur
11 Ocak 2024 17:06

bide bu ilçelere ne sıklıkla denetim için gidiliyo yada gidiliyo mu

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