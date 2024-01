Ticaret il müdürlüğü - A'dan Z'ye

1) Kadronuz İl Müdürlüğü'ndedir. Ticaret Bakanlığı'nın ilçede müdürlük teşkilatlanması bulunmuyor. 2) Mesainin bir kısmı ofiste bir kısmı denetimde geçer.(Mahaline göre oransal değişiklik arz edebilir.) 3) İl müdürlüklerine tahsis edilen araç varsa onunla çıkarsınız.Yoksa vilayetten istenebilir.Eldeki araç durumuna göre değişir. 4) Servis olayı yok. 5) Yemek olayı sorduğumda yok dediler.Ancak istisna olarak bazı yerlerde var mıdır bakmak lazım yine de. 6) Birimler Personel, Kooperatifler, Şirketler vs gibi birimlerdir. 7) Yükselme sınavı son 14 yılda 2-3 defa açılmış. vs vs vs

