Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ocak 2024 16:01
14 Günlük Fark; Ayın 15 inden Önce mi yoksa Sonra mı Yatıyor?

Acilen mutemet bir arkadaş bu başlıkla ilgilensin.

Gereğini rica ederim.


serpili
Başbakan Müsteşarı
11 Ocak 2024 16:16

mutemet olmaya gerek yok sonra yatar


ÇıkmazDurum
Aday Memur
11 Ocak 2024 16:17

teşekkür ederim sayın müsteşarım. Saygılar...

serpili, 2 saat önce

mutemet olmaya gerek yok sonra yatar


Çilli8787
Aday Memur
11 Ocak 2024 16:24

Bu durum sanırım kurumdan kuruma fark ediyor. Bizim kurumda yattı farklar.


ÇıkmazDurum
Aday Memur
11 Ocak 2024 16:25

Keşke bende o kurumun bir neferi olsaydım :(

Çilli8787, 2 saat önce

Bu durum sanırım kurumdan kuruma fark ediyor. Bizim kurumda yattı farklar.


murat_326
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 16:32

Kurumdan kuruma değişiyor

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak ayı enflasyonu?Her memurun bir maaşı yok oldu.Memur mesai saatleri düzenlemesiTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"2024 temmuz memur maaşlarıkit mühendis maaşlarıYüzde 49ın içinde seyyanen zam var mı?Seyyanencilere Müjde... 12147 oldu

Sözlük

kurtlar vadisi 3 belgesel müzikleri/seslendirmeleri 2 hep denedin hep yenildin 1 Dangerous Waters 2023 1 11 Ocak Dünya Affetme Günü 12 Americanish 2021 1 dolandırıcılık 6 kardeşleri karıştırmaları 2 Bugün olanlar 5 alan ritchson 1

Son Haberler

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan partisi CHP'den istifa ettiRekor kıran dolar günü 29,99 TL'den kapattıEmniyet binasında tartıştığı teknikeri öldüren polise 25 yıl hapisGazze'de can kaybı 23 bin 357'ye yükseldiTedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!