KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Ocak 2024 16:05
kultur ve turizm bakanligi
Arkadaslar buro yonetiminden basvuracak olan varsa siralama yapabilirmiyiz 3 kisi bizden alinacsk

beurak0000
Aday Memur
11 Ocak 2024 17:10
bazı bölümlere 90 gün şartı koymuşlar gerçekten garip

asistanyonetici78
Aday Memur
11 Ocak 2024 18:04
nasil hocam anlamadim
beurak0000, 1 saat önce
bazı bölümlere 90 gün şartı koymuşlar gerçekten garip
Toplam 2 mesaj

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