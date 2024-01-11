KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2024 16:15
Güvenlik soruşturması süreci ve sonrası

Merhabalar

Güvenlik soruşturmasında geçen süreleri merak ediyorum. Deneyimi olan ya da çevresinden duyanlar paylaşabilir mi?

Bir de güvenlik soruşturması sürecinden sonra atama ne kadar sürede yapılıyor? Kurum duyuru yapıyor mu yoksa telefondan aranıp şu tarihte başlayacak mısınız deniyor? Tecrübeli memur ve aday memurlardan bilgi almak istiyorum.

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.GSB sözleşmeli personel mi? Ticaret bakanlığı kadrolu memurluk mu?jandarma açıktan memur alımıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Ticaret Bakanlığı- Memur- Ticaret İl Müdürlüğü (Tüm İlçeler-Taşra)GSB gençlik çalışanı Zonguldak kaç puanla seçtiniz ?Mülakatlarda KPSS puanıBenden size bir öneri4507-Uluslararası İlişkiler Bölümü iibf kadrosundan atandım ancak hata mı ettim?2023/2 TCDD atananlar

Sözlük

İçinden geleni söyle 4 Epstein skandalları 7 halkın çok tükettiği balıklar 6 kardeşleri karıştırmaları 2 ben sizden yanayım 1 sevmek mi,sevilmek mi 1 Beni yıka 4 Merkez 2022 1 Bugün olanlar 5 ezhel rapçi 2

Son Haberler

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan partisi CHP'den istifa ettiRekor kıran dolar günü 29,99 TL'den kapattıEmniyet binasında tartıştığı teknikeri öldüren polise 25 yıl hapisGazze'de can kaybı 23 bin 357'ye yükseldiTedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!