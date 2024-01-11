KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2024 16:36
Sözleşmeli memur başvuru belgeleri teslimi sonrası sözleşme başlıyor mu?

Merhabalar

Sözleşmeli memurluk için başvuru belgeleri teslim edildikten sonra sözleşme hemen başlıyor mu? Yoksa güvenlik soruşturması süreci tamamlanıp atanma gerçekleştikten sonra mı başlıyor sözleşme?

Asıl merak ettiğim ise güvenlik soruşturması aşamasında o kadroda çalışmaktan vazgeçilirse bu durum sözleşme feshine giriyor mu? Yoksa işe hiç başlanmadığı için hak kaybı yaşama durumu olmuyor mu?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
11 Ocak 2024 17:01

Sözleşme, sözleşme imzalanınca başlar.

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