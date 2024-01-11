Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2024 16:40
hastane uzaktan eğitim
merhaba hastane içi uzaktan eğitimler yapılmadığında uyarı alınması önem arz eder mi yani disiplin cezası olan uyarı mı

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