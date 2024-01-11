KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ocak 2024 17:14
Başvuru Tamamlandı ne demek?

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2023 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ

Türk Silahlı Kuvvetleri 2023 yılı dış kaynaktan muvazzaf astsubay hava /personel bölümüne başvuru yaptım "Başvuru Tamamlandı" diyor. Başvuru tamamlandı demek çağırıcaklar mı yoksa halen kontrol devam mı ediyor?

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