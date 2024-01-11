Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ocak 2024 17:19
Polsan'dan çıkma imkanımız var mı?

Az da kesmiyor zaten nasıl çıkabiliriz bilgisi olan varmı


ugurbaba10
Aday Memur
11 Ocak 2024 17:24

yok çıkamazsın


erhannn34
Şube Müdürü
12 Ocak 2024 07:47
bunu unut yok say

yaman32
12 Ocak 2024 09:03

imkanın olsa bile çıkma arkadaşım. emeklilikte çok güzel para alacaksın


Hucinebah44
Aday Memur
12 Ocak 2024 11:42

İstifa dilekçeni yaz gönder. Meslekten istifa edebiliyorsun polsandan da edebilirsin.


kral122
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 12:38

Son 3 4 yıldır polsana gırenler çıkamaz

Hucinebah44, 2 saat önce

İstifa dilekçeni yaz gönder. Meslekten istifa edebiliyorsun polsandan da edebilirsin.

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