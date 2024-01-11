Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


11 Ocak 2024 18:10
Denizli-Muğla-Burdur-Isparta-Antalya

Denizli-Muğla-Burdur-Isparta-Antalya

Bu iller hakkında detaylı bilgi verebilecek olan var mıdır? Hangilerinde çalışılır son durumlar nedir?


ben4453
11 Ocak 2024 18:33

denizlide konaklama açısından sorun yaşamazsınız uygundur apartlar eşyalı üstelik


Proletariat
Daire Başkanı
11 Ocak 2024 19:49
öncelikle hayırlı olsun tercih sizin karar sizin ancak muğlayı ordan çıkarmanızı tavsiye edicem. Pahalı bir şehir değil aşırı pahalı bir şehir. Ben 3 sene önce memlekete yakın diye geldim şubatta burdan kaçmak için gönüllü tercih verecem. Şırnak Hakkari Tunceli vs vs vs. Muğla yerine Aydını önerebilirim. Tekrardan hakkınızda hayırlısı olsun ancak muğlayı hiç ama hiç tavsiye etmiyorum
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