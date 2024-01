Denizli-Muğla-Burdur-Isparta-Antalya

öncelikle hayırlı olsun tercih sizin karar sizin ancak muğlayı ordan çıkarmanızı tavsiye edicem. Pahalı bir şehir değil aşırı pahalı bir şehir. Ben 3 sene önce memlekete yakın diye geldim şubatta burdan kaçmak için gönüllü tercih verecem. Şırnak Hakkari Tunceli vs vs vs. Muğla yerine Aydını önerebilirim. Tekrardan hakkınızda hayırlısı olsun ancak muğlayı hiç ama hiç tavsiye etmiyorum

