Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


11 Ocak 2024 18:45
Doktora tezinden üretilen farklı yayınlar- Etik İhlal

Merhaba, doktora tezim oldukça geniş bir kapsama sahip. Tezin belirli ve birbirinden farklı bölümlerinden tezden üretildiğini belirtmek akademik etik ihlal türlerinden dilimlemeye girer mi? Bu yayınların farklı başlıklarının olması doçentlik başvurularında bir sorun teşkil eder mi? Teşekkürler.

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