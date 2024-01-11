Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


11 Ocak 2024 19:12
Ekpss Sağlık Bakanlığı Memur Avantaj/Dezavantaj

Merhaba,

2024 Ocak EKPSS atamalarında branş alanimdan alim olmadığı için 4001 kadrolarından tercih yapacağım. İstediğim şehirlerde sağlık bakanlığı gih memur ve gençlik ve spor bakanlığı gih memur kadroları var.

Sizce bu iki kurumdan hangisini öncelikle tercih etmeliyim?

Saglik bakanlığında sizce çalışma alanı neresi olur? Döner sermaye vs gibi ek gelirler olur mu ? Çalışma şartları olarak nasıl karşılaşırtirirsiniz?

Tesekkurler

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