Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 19:12
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Hk.
Arkadaşlar bakan bey personel alımı olacağını ve sayıyı açıkladı fakat kılavuz ne zaman yayınlanır bilgisi olan var mı?

beurak0000
Aday Memur
11 Ocak 2024 19:51
gerçekten ne kadar belirsizlik var bu bakanlık alımlarında en azından tarih vern kardeşim aynı iş sağlık bakanlığında da var
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversitede destek personeli7433 sayılı kanun ve 3+1 durumuSözleşmeli personel tayin hk.İstifa süreciSözleşmeli arazi tazminatı alır mı?Sözleşmeli İKM den astsubaylığa ya da polisliğe geçiş 4/B farklı ilçeye görevlendirmeYıllık izin/ceza süresiTarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Hk.Sözleşmeli personel 4b

Sözlük

dolandırıcılık 6 kardeşleri karıştırmaları 2 27 ler kulübü 1 revize etmek 2 kurtlar vadisi 3 grip 16 regaib kandili 1 Luwak kahvesi 2 İçinden geleni söyle 4 belgesel müzikleri/seslendirmeleri 2

Son Haberler

İnşaat halindeki binaya güvenlik filesi takarken düşen işçi öldüBakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayımKatı atık aktarma merkezinde temizlik görevlisini öldüren şüpheli tutuklandıAK Parti Bayburt İl Başkanı Polat görevinden istifa ettiDepremden sonra kaybolan kızını 11 aydır bulamadı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!