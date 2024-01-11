Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 19:22
2008 Yılı Ekim Ayı itibariyle memur olanların en dusuk SGK maasi almasi

Sağlık Kurulu raporu sayesinde yaş şartı kalktigindan 2023 yılında zabıt katipligi kadrosundan emekli oldum. Ülkemizde engelli emekliliği diye bir düzenleme olmayıp en dusuk memur maasi beklerken (emekli olduğum sırada 7900 tl idi) en dusuk SGK maasi olan 5500 tl bağlandı, halen de 7500 tl maaş almaktayım. CIMER'Ee yaptığım başvuruda 5510 Sayılı Kanuna uygun olarak yaslilik maaşi bağlandığı, bir sorun olmadığı cevabını aldım. Taban ayligin %90'nina denk gelen 5200 tl yükseltilmek suretiyle 5500 tl bağlanmış (Allah razı olsun). Emekli olduğunuzda en dusuk işçi emeklisi maasi alacağınızı biliyor musunuz yoksa konunun tek cahili ben miydim merak ediyorum gerçekten.

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