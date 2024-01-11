KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


11 Ocak 2024 19:35
Thy Pilotluk

Selam

Sürece girip sağlık aşamasına gelen var mı Thy hekimleri e nabızda nelere bakıyor acaba telefonumuzu alıp

Çok Yazılan Konular

Sun Express Hosteslik - Kabin MemurluğuTURKSAT personel alımı

Sözlük

toplum mühendisliği 2 Beni yıka 4 ezhel rapçi 2 Triyaj 1 cemal süreya 1 avrupa süper ligi 2 halkın çok tükettiği balıklar 6 kavanozdan abajur yapmak 1 menzil cemaati 1 11 Ocak Dünya Affetme Günü 12

Son Haberler

İnşaat halindeki binaya güvenlik filesi takarken düşen işçi öldüBakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayımKatı atık aktarma merkezinde temizlik görevlisini öldüren şüpheli tutuklandıAK Parti Bayburt İl Başkanı Polat görevinden istifa ettiDepremden sonra kaybolan kızını 11 aydır bulamadı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!