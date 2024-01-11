Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2024 19:46
alt bölge
arkadaşlar merhaba. Ben alt bölge dilekçesi versem kabul edilse sonradan gitmesem haziran döneminde tercih verebilir miyim? Kendimi riske atmadan dilekçe bermek istiyorum

kitlendik
Şef
11 Ocak 2024 19:49

Kazanıp gitmediğiniz tayinler için 1 yıl ceza alırsınız

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