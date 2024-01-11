KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2024 19:54
2024 merkezi atama takvimindeki saçmalık

2024 ön lisans 1 eylülde

2024/2 kış ataması 19-26 aralıkta

Geçmiş döneme bakıldığında 2014 ön lisans 27 eylülde yapılmış hemen 17-26 Kasım 2014 tarihlerinde alım yapılmış. Yine 2006 da yapılan ön lisansta eylülde ve alımlar kasımda. Neden bu sene saçma bir şekilde sınav erkene çekilip atama aynı kalmış sebebi nedir?


turasas2022
Memur
11 Ocak 2024 20:44
karşılaştırdığın tarihler çok eski son yıllarda hep aralık ve temmuz aylarında olur atamalar şu forumda saçma sapan konular açmayın artık gidin ders çalışın be
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