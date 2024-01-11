Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 20:19
Norm atama ilisik kesme

Norm atama ilisik kestikten sonra ne zaman yeni okula gider evraklari teslim eder araya tatil de giriyo

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