Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Ocak 2024 20:26
Ticaret Bakanlığı Ekpss
Ekpss tercihleri başladı tercih yapacağım. Tercihlerde ticaret bakanlığı memur kadroları da var. Teşkilat kısmında bazılarında taşra, bazılarında döner sermaye yazıyor. Döner sermaye nedir tam olarak? Bakanlıkta çalışanlar bilgilendirebilir mi?

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