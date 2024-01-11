Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 20:29
okulların ikinci dönem açılmama söylentisi
biraz önce bi haber kanalında şuan salgın çok ciddi duruma gelmiş bu salgın mevsimsel grip olmadığı covid-19 en ağır varyasyonun yaşandığınında bahsediyor. yaeı kapanma - tam kapanma maskeli hayata dönüş masadaymış

matemkogr
Şef
11 Ocak 2024 20:41

Evet maalesef aynı söylentiyi hemşire olan komşumdan dün duydum.


savcıı
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 20:51

Masa başında uydurulmuş bir haber.3 sene önce tecrübe edildi.dunya kapatmaktan yana değil.


Rafaello
Aday Memur
11 Ocak 2024 20:51
Çile geri dönmesin, bir kapanmayı daha kaldıramayız
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