Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 20:36
1 yıl hizmet süresi dolmadan geçici görevlendirme (eş durumu)

Herkese selamlar,

Ön yargılara kırmak adına açıklama; bağlı olduğum adliyeye 2023 mayıs ayında başvurmuştum, nişanlım da 2023 temmuz ayında deprem bölgesindeki bir şehirde öğretmenliği kazandı. Bundan kaynaklı o şehre başvuru yapamadım.

Kanunen bir yıl hizmet süresi olduğunu biliyorum fakat geçici görevlendirme başlığı altında, göreve başladıktan sonra resmi nikah yapacağım için eş durumu kaynaklı görevlendirmede şansım olduğunu söylediler. 1 ay sonra nikahımız olacak, sonrasında eşim zorunlu görevde olduğu için öncelikle amirime sonrasında komisyona durumu aktarmak istiyorum. Sizce olumlu bir dönüşü olur mu? Çevrenizde bu durumdan kaynaklı bir yıl hizmet süresini doldurmadan eş durumu gerekçesiyle geçici görevlendirilen personel var mıdır?

Teşekkürler, hayırlı kandiller dilerim.

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