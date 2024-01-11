Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 20:39
Sözleşmeli personel 4b

Selamlar, Ben lisans öğrencisiyken 2022 ortaöğretim kpssye girmiştim. 2023'de de lisans bölümünden mezun oldum. Ancak ortaöğretim kpss puanımı kullanabildiğim için Ege üniversitesinin sözleşmeli personel alımına başvurdum ve asil olarak atandım. Tek şart ortaöğretim mezunu olmaktı. Belgeleri teslim etmeye gittiğimde ise lisans mezunu olduğum için kabul edilmedim ve hakkım yandı. ÖSYM ise puanını kullanabilirsin ve atanma hakkın var dedi. Ben anlamadım bu işi. Bilen birisi yol gösterebilir mi ?


Issız işçi
Aday Memur
11 Ocak 2024 20:53
mezun olursan kullanamazsınız çoğu arkadaş puanı kullanabilmek için alttan 1 ders bırakıyordu
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