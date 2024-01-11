Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2024 21:01
yardım lütfen
eş durumu tayini yaptım eşim istifa etmeyi düşünüyor tayin ile geldiğim ilden eğitim durumu tayini ile gidebilmem için süre şartı var mı

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