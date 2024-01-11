Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 21:03
lütfen bilenler cevaplayabilir mi
kadrolu zabıt katibi kpssyi kazandığı takdirde çocuk gelişimi bölümünden çocuk gelişimi uzmanı olarak hastaneye geçiş yapabilir mi?

ByAstsubay
Aday Memur
11 Ocak 2024 21:13
istifa ederek o şekilde geçersiniz
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