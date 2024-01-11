Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


11 Ocak 2024 21:40
dava düşmesi ve memuriyet

Merhabalar. Ben 2020 yılında garson olarak çalıştığım çay bahçesinde kavgaya karıştım. basit yaralama suçundan yargılandım. dava sürecindeyken müşteki 2 kişiden şikayetini geri çekti. suçun bölünmezliği ilkesi sebebiyle benden de kamu davası düştü. bu davadan herhangi bir ceza almadım. bu olay benim polis ya da memur olmamı engeller mi? şimdiden vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.


mikomubu
Aday Memur
11 Ocak 2024 23:28
6 aydan uzun süreli hüküm gitmediyseniz ve bundan haricinde devlet aleyhine suçlar işlemediyseniz sorun olmaz. Bir önceki pomem başvuru kılavuzunu incelerseniz başvuru şartlarında açıkça yazıyor zaten.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararı27 Aralık'ta Açığa Alınan MemurlarResmi çalışanlar için traş ücreti1999-2008 Arası EmeklilikZor Kullanma Yetkisini İlişkin Sınırın Aşılması Duyu kaybı ve çınlamaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Polis Özel Harekat 2024Lojman süresi 5 Yıl mı ? Silahı alınan polis

Sözlük

çalışan kadın ile evli olmak 2 yazarların kendine sorduğu cevapsız sorular 1 2024 3 yanardağ 1 Bugün olanlar 3 herbokolog 1 müzik klibi 1 hep denedin hep yenildin 1 günaydın sözlük 3 aile hekimi 3

Son Haberler

Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehitKütahya'da faaliyet gösteren tüm pavyonlar kapatıldıİki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldıGazze'den 85 hasta ve yaralı daha Türkiye'ye getirildiBir il ve iki ilçede eğitime kar tatili

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!