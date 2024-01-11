Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2024 21:48
Eğitim mazert tayini çkysye düştüm fakat bekletiliyorum

İyi günler geçen ayın 23 ünde çkysye düştüm başvurum onaylandı fakat müdürlüğüm aramıyor ben aradığımda ise beklemem gerektiğini söylüyorlar. çkysye düştükten sonra 30 gün sonramı en geç ayrılışım yapılması gerekiyor bu durumda ne yapabilirim nasıl bir yol izleyebilirim.

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