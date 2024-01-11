KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


11 Ocak 2024 21:57
AÖF MEZUNİYET ONAYLAMA SÜRESİ

20-21 ocakta final sınavları var. Birkaç dersim kaldı mezun olmama. Acaba sınavları geçersem mezuniyet kaç gün içinde sisteme düşer?

Kültür bakanlığı alımına başvurmak istiyorum başvurular 8 Şubat'ta bitecek. Yetişir mi acaba?


sgkolik
Aday Memur
11 Ocak 2024 22:47
rahat başvurursun Anadolu AÖF hızlıdır o konuda

hrbyl1109
Aday Memur
11 Ocak 2024 22:48

İnşallah öyle. Teşekkürler


hrbyl1109
Aday Memur
11 Ocak 2024 23:01

79 puanla Ankara'ya başvurmayı düşünüyorum. Gelir mi acaba yoksa Ankara'ya yakın başka bir ile mi ba

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

AÖF MEZUNİYET ONAYLAMA SÜRESİDGS ile ilahiyat ve cocuk gelisimiAhmet Yesevi üniversitesi uzaktan eğitim lisans bölümleri kapatıldıtekniker dil tazminatı

Sözlük

çalışan kadın ile evli olmak 2 yazarların kendine sorduğu cevapsız sorular 1 2024 3 yanardağ 1 Bugün olanlar 3 herbokolog 1 müzik klibi 1 hep denedin hep yenildin 1 günaydın sözlük 3 aile hekimi 3

Son Haberler

Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehitKütahya'da faaliyet gösteren tüm pavyonlar kapatıldıİki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldıGazze'den 85 hasta ve yaralı daha Türkiye'ye getirildiBir il ve iki ilçede eğitime kar tatili

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!