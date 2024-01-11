Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 22:12
disiplin cezasına itiraz süresi tebliğ edildikten sonraki gün mü başlar

Disiplin cezasına itiraz süresinde tebliğ edilen gün süreye dahil edilir mi

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