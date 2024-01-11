Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ocak 2024 22:23

Sözleşmeli çalışıp ek ödemesi 85 üzerinden yatan var mı
Sözleşmeli güvenlik olarak çalışıp ek ödemesi 85 üzerinden yatan var mı

Bu ankete 1 saat 16 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Sözleşmeli güvenlik olarak çalışıp ek ödemesi 85 üzerinden yatan var mı
Bu anketin sonuçları 18 Ocak 2024, 22:23 tarihinden sonra görüntülenecektir.

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