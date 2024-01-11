Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 22:36
İl Zümreleri kaldırılmalı, iptal edilmeli.

Sene başlarında ve sonlarında, dönem başlarında ve sonlarında birçok yerde il zümreleri yapılıyor. zümreler önce okullarda, sonra ilçe çapında sonra il çapında sıra ile yapılıyor. gündem ve söylenenler hep aynı, farklı, yeni, faydalı birşey yok. birçok dersin boş geçmesine sebep oluyor. faydadan çok zararı var. özellikle il zümreleri böyle. bir il zümresinde en az 200 öğretmenin dersleri boşa çıkıyor, ders işlenmiyor. bu bir yanlış, bu yanlıştan dönülmeli. ciddi bir yenilik olursa tamam ama bu yokken il zümreleri gereksiz. iptal edilmeli.


tonya61
Aday Memur
11 Ocak 2024 22:42
Kesinlikle haklısınız,her şey formaliteden ibaret.Buna ilçe zümrelerini de dahil edebiliriz.
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