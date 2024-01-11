Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2024 22:42
tayin
arkadaşlar merhaba iller arasi tayin belli olduktan sonra evrak kürek işi oluyor mu bilgisi olan varmi tskler

kitlendik
Şef
11 Ocak 2024 23:07

Hastaneden ayrılışını yaparken ve diğer hastaneye başlangıçta oluyor yönlendiriyolar zaten çıkış ve başlangıç işleri için


yalnızkurt02
Aday Memur
11 Ocak 2024 23:08
112 personeliyim bu aradada bizim birimdede oluyormu acaba
kitlendik, 33 dk. önce

Hastaneden ayrılışını yaparken ve diğer hastaneye başlangıçta oluyor yönlendiriyolar zaten çıkış ve başlangıç işleri için

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