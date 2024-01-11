Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 23:06
mazeret ataması
Arkadaşlar bu ay eş durumundan il içi atamam çıkarsa mayısta il içi atamayla yine il içi tayin isteyebilir miyim

Çok Yazılan Konular

Öğrencinin rahatsız edici bakışlarına nasıl engel olunur?İlkokul hariç(1-5) okula devam zorunluluğu kaldırılmalı mı?Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınAkape tarihinin gelmiş gecmiş en başarısız Eğitim Bakanı sizce hangisi?Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Saglik mazeret tayini basvurum kabul edildi ama?Memur emeklisine aylık bağlama oranı %44Okul Önünde Sigara İçen Öğretmenlerin Yarattığı Görüntü.Uzman Öğretmenlik Süreleriİl Emri verilecek mi?

Sözlük

kurtlar vadisi 3 şu anda dinlenen şarkı 3 belgesel müzikleri/seslendirmeleri 2 turabi 1 temadi 1 günaydın sözlük 3 avrupa süper ligi 2 evde kullanılmayan eski eşyalar 1 yol 2 alan ritchson 1

Son Haberler

Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehitKütahya'da faaliyet gösteren tüm pavyonlar kapatıldıİki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldıGazze'den 85 hasta ve yaralı daha Türkiye'ye getirildiBir il ve iki ilçede eğitime kar tatili

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!