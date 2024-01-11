Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 23:43
hagb memuriyete engel mi?

Arkadaşlar merhaba tehdit ve hakaret suçundan 2021 yılından 3 ay hapis cezası aldım bunu hagb'ye çevirdiler.Şimdi 4 b sözleşmeli personel olarak atandım güvenlik soruşturmasında sorun çıkar mı bilgi verirseniz çok mutlu olurum.Teşekkürler.

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