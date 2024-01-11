Üniversiteye memur olarak atanmak

her insanın farklı derdi var işte bende üniversite alımında yedekteyim bir tane açtılar giremedim ikinci yedek liste açarlar mı diye bekliyorum :/

her insanın farklı derdi var işte bende üniversite alımında yedekteyim bir tane açtılar giremedim ikinci yedek liste açarlar mı diye bekliyorum :/