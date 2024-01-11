Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


11 Ocak 2024 23:59
Üniversiteye memur olarak atanmak

Bir üniversiteye memur olarak atandım. Çakılı kalma durumundan dolayı kararsızım. Tekrar sınav stresi yaşamak istemiyorum açıkçası. Birde Gih yazıyor araştırdım en düşük maaş alan memurlarmış. Kafam iyice karıştı. Yardımcı olur musunuz


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
12 Ocak 2024 00:04

Çakılı olduğunu daha önce bilmiyor muydun istediğin yere yazaydın belki böyle bir sorunla karşılasmazdın ..Kitler vs harici zaten çoğu kurumda aynı maaşı alıcaksın atanacagın yerler de gih kısmı olucak zaten sen tekniker vs sınıfında değilsin . Bir sene daha bekleme bence git kadro da yakmamış olursun ama yapamam edemem düşüncesindeysen kalsın belki temmuzdaki alımda gidersin ..


Merve ipek
12 Ocak 2024 00:11

Çakılı kalma durumuyla ilgili durumu çok önceden duymuştum ama tercih yaparken anımsayamadım açıkçası.

OKYANUSÇİCEĞİ, 2 saat önce

Çakılı olduğunu daha önce bilmiyor muydun istediğin yere yazaydın belki böyle bir sorunla karşılasmazdın ..Kitler vs harici zaten çoğu kurumda aynı maaşı alıcaksın atanacagın yerler de gih kısmı olucak zaten sen tekniker vs sınıfında değilsin . Bir sene daha bekleme bence git kadro da yakmamış olursun ama yapamam edemem düşüncesindeysen kalsın belki temmuzdaki alımda gidersin ..


Gökay esentürk
Aday Memur
12 Ocak 2024 01:30
her insanın farklı derdi var işte bende üniversite alımında yedekteyim bir tane açtılar giremedim ikinci yedek liste açarlar mı diye bekliyorum :/
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