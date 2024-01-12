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Editörler : alex 10


12 Ocak 2024 00:05
Süper Lig Tahmin Yarışması 20. Hafta

Maç Başlangıcı: 13 Ocak 2024 Saat: 13:30

Ankaragücü - Kasımpaşa

Hatay-Pendik

Başakşehir-Alanya

Rize-Adana demir

Beşiktaş-Karagümrük

İstanbul-Konya

Samsun-Sivas

Antalya-Trabzon

Gaziantep-Fenerbahçe

Galatasaray-Kayseri


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
12 Ocak 2024 00:25

Ankaragücü - Kasımpaşa 0

Hatay-Pendik 1

Başakşehir-Alanya 1

Rize-Adana demir 1

Beşiktaş-Karagümrük 1

İstanbul-Konya 0

Samsun-Sivas 1

Antalya-Trabzon 0

Gaziantep-Fenerbahçe 0

Galatasaray-Kayse


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
12 Ocak 2024 00:26

galatasaray kayseri 1

Toplam 2 mesaj

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