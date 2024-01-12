Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ocak 2024 00:58
öğrenciye tokattan soruşturma geçiren aday öğretmen kesin atılır mı

Merhaba. Aday öğretmenler ve sözleşme feshi konuları çok eski olduğu için ve öğrenciye tokat özelinde bir konu olmadığı için açma gereği duydum. Diyarbakır'da bir ilçede, ilçenin en kötü okulundayım. Gerek fiziksel gerekse öğrenci şartları olarak. Bir iki kez öğrencilere tokat attığım oldu, idare tarafından uyarıldım. Bir süre sonra, öğrencinin birisi küfür edince tutamadım kendimi. Öğrenci de şikayet etti. Hakkımda soruşturma açıldı. Muhakkik geldi, inkâr etmedim, zaten herkes görmüş olayı. Bana çok ayar olduğunu, kesin bir ceza vereceğini söyledi. En ağır cezanın bir altını sana uygun göreceğim, o da maaştan kesme cezası, gerisine müdürün karar verecek dedi. Sonrasında müdürle görüştüm. Kendisi de bana, "muhakkikin uygun gördüğü cezanın bir kademe üstünü veya altını verme yetkim var. Kadrolu olsan sıkıntı olmaz ama sen aday öğretmen olduğun için, herhangi bir ceza alman durumunda sözleşmen feshedilir. Öğretmene verilecek en hafif ceza uyarıdır, uyarı alırsan ben bunu kaldırırım ama bu gibi durumlarda uyarı verilmez, maaştan kesilir, yani senin cezanı kaldıramayız." tarzında bir şey söyledi. Ben de sonrasında bu kesin bir durumsa ona göre hazırlık yapmak istediğimi söylediğimde, "neyse bir şeyler yapmaya çalışırız, sen git işinin başına" falan dedi. Bunun üstüne bir de, hakkında tutanak tutacağımı söylediğim bir kız öğrenci de idareye gidip derste küfür ettiğime dair asılsız iddialarda bulunmuş, veliler falan çağrılmış. Bir muhakkik daha gelecekmiş. Öyle bir şey olmadığını, öğrencinin intikam almak için öyle yaptığını söylediğimde, kız öğrencinin beyanının esas olduğunu falan söylediler. Elbette soruşturma sürecinde bu iddiaları reddedeceğim, sınıftaki diğer öğrenciler de öyle bir şey yaşanmadığını idareye ilettiler. Aday olduğum için %95 atılırım gibi görünüyor. Bu gibi bir durumla kendisi karşılaşan veya çevresinde gören var mı? %100 sözleşmem feshedilir mi yoksa başka ihtimal var mıdır? İnternette bu konudaki bilgiler çok eski, o yüzden sormak istedim. Yaptığım şeyin ceza gerektirdiğinin farkındayım, bunun farkında olmakla birlikte pişman da değilim ama. Olayın ahlaki boyutlarına girmezsek müteşekkir olurum ve bilgi sahibi olanlar aydınlatmaya çalışırsa sevinirim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Ocak 2024 01:13

Pişman değilsen atılınca da sorun olmaz. İdari kısmına gelirsek tokatta sıkıntı yaşarsın. Diğer kızın iftirasında öğrencinin beyanı esastır gibi birsry yok. Olayı sahitlendirmeye çalış. Ama anladığım kadarı ile problemli birisin ki herseyde soruşturma açıyorlar. Allah herkese kolaylık versin

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