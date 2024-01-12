Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Ocak 2024 02:05
MSB ASTSUBAY DENİZ PİYADE FYT YÜZME

Arkadaşlar dış kaynak deniz piyade astsubay için basvurumu yaptım fiziki testin içinde yüzme varmı yoksa kalktımı??

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