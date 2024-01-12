Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
12 Ocak 2024 03:02
Asm hemşireliği
üniversite hastanesinde kadrolu hemşireyim sözleşmeli olarak Asm ye geçmeyi düşünüyorum boş kadroları nasıl öğrenebilirim ve maaşları hakkında bilgi verir misiniz ?

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