Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ocak 2024 04:10
Eş tayini
Selam Eşim illerarası ile tayini çıktı. Ben de eş durumu istedim pdc den red verdiler eş geri gelsin dediler.. bu durumda Yapabilecek birşey var mıdır acaba? Sonuçta eşim illerarası hakkını kullandı niye bunu elinden alıyorlar ki ? Yardımcı olur mısınız bilgisi olan varsa (ikimiz De kadroluyuz)

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