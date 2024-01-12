KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2024 06:20
mimarlık sıkıntıları
mimarlık mezunuyum ancak kamuda mimarlık kontenjanı az olunca pek fazla kpss umut verici olmuyor, acaba çalışsam başka memurluklara atana bilir miyim? Ne gibi önerileriniz olur arkadaslar bu durumda olsaniz?

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