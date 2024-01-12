mimarlık sıkıntıları

mimarlık mezunuyum ancak kamuda mimarlık kontenjanı az olunca pek fazla kpss umut verici olmuyor, acaba çalışsam başka memurluklara atana bilir miyim? Ne gibi önerileriniz olur arkadaslar bu durumda olsaniz?

mimarlık mezunuyum ancak kamuda mimarlık kontenjanı az olunca pek fazla kpss umut verici olmuyor, acaba çalışsam başka memurluklara atana bilir miyim? Ne gibi önerileriniz olur arkadaslar bu durumda olsaniz?