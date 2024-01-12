Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2024 07:57
İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaret

Merhaba arkadaşlar, muhakkik olarak beni görevlendirdiler. İş arkadaşına hakaret-küfür edene ne ceza veriliyor. Küfür-hakaret bir taraf yapınca diğeri de ona cevaben yapıyor. Bu durum da ikisi de mi ceza alıyor

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