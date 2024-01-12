Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 08:02
Mahep 14 günlük fark önemli

Arkadaşlar mahep güzel bir hizmet yaparak 14 günlük farkların tutarını hesaplamak için bir sekme koymuş. Onu kullanarak hatasiza yakın bir hesaplama elde edebilirsiniz. Hayırlı cumalar olsun inşallah...

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