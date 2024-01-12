Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ocak 2024 08:20
İzmir Kazım Dirik Anadolu Lisesinde Yaşananlar

Arkadaşlar merhaba,okulumuzda bir ögretmen arkaşımız iki ögrencinin kavgasını ayırırken elinden ağır şekilde yaralandı.Parmakları kırıldı ve elinde derin kesikler oluştu.Bu olay ögrencinin kapıya tekme atması neticesinde arkasimizin elinin kapı arasında kalması sonucu gerceklesti.Bunu yapan ogrenciye 5 gun okuldan uzaklastırma cezası verildi.Okulda öğretmeni yaralamanın cezası 5 gun uzaklaştirma olabilirmi.Bizim neden canımızın değeri yok.Bu arkadaşımız aylardır raporlu ve elinin sakat kalma durumu sözkonusu.Bugun onun başına gelenler yarın bizimde başımıza gelebilir.

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