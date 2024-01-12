Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ocak 2024 08:50
Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.

Sayın meslektaşlarım bu konu hakkında hepimiz muzdaribiz, A sendikadan olanda B sendikadan olanda bunun gerçekleşmesini istiyordur. Öncelikle kendi yaşadığımı anlatayım: annem ameliyat oldu rapor peşinde koşmak zorunda kaldım ve alamadım. Babam ameliyat oldu aynı durumu yaşadım. Sendikalar bu konu hakkında neden bir çalışma yapmıyor. Sonuçta hepimizin mağduriyeti var bu konu bence sürekli gündemde tutulmalı.


33koreakin
Aday Memur
12 Ocak 2024 09:04

Allah gözünüzü doyursun ya gerçekten başkada bişey demiyorum


castis
Memur
12 Ocak 2024 09:11

Katılıyorum hocam. Geçenlerde bir arkadaşın kayınpederi vefat etti. Rapor aldı üç beş gün. O acılarının içinde insanlar izin alamadıkları için rapor alabilecek miyim kaygısı yaşıyorlar. İnsanın acısını yaşamasına bile müsade yok yani bunları düşünmek zorunda kalıyoruz.

Raporluk durum değil ki doktor da vermeyince haklı, öğretmen de çaresiz. Diğer memurlar gidip iki gün izin yazdırıp geçebiliyor. Bunu yaşamayan anlamaz tabii.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 09:17

Kayınpeder baba statüsündedir. 7 gun izin zaten var.


bunudagormedik
Genel Müdür
12 Ocak 2024 09:19

hastaysa rapor alsın. 3 ay yatış yarım ay sömestr ara tatiller kar tatilleri ekstra yıllık izne gerek yok


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 09:20

Hiçbir şirket yıllık izinleri personelin istediği zaman kullandırmaz yıllık izin dönemleri vardır.

Öğretmenlerin yıllık izinleri de temmuz ağustos dönemidir.

10 gün işe gelmeme hakkı tanınması çok büyük suistimallere sebep olur. Önemli bir mazeret varsa zaten bir dilekçe ile halloluyor kaymakam/vali 5 gün 10 gün mazeret izni rahatlıkla veriyor.


bulaşşıkk
Memur
12 Ocak 2024 09:29

Profiline bakınca mühendis olduğun görülüyor. Öğretmen forumunda işin ne sanane öğretmenin izininden tatilinden yatışından kalkışından. Anlayacağın tabirle sana giren çıkan ne. Bu nasıl bir ruh hastalığı. Yıllardır bu forumdayım daha hiç başka meslek sayfasına girip de bir şey yazmadım. Sizin bu öğretmenlerle ilgili kuyruk acınız nereden geliyor anlamıyorum.

bunudagormedik, 41 dk. önce

hastaysa rapor alsın. 3 ay yatış yarım ay sömestr ara tatiller kar tatilleri ekstra yıllık izne gerek yok


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Ocak 2024 09:45

Yazın 10 gün okula fazla gelinip yıl içinde izin kullanılabilir. Ama bu defa eğitim öğretim sürekli akşama durumu olacaktır. Ogretmen olarak insan bazen bunu istiyor. Ama çözümsüz gibi duruyor

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