Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.

Katılıyorum hocam. Geçenlerde bir arkadaşın kayınpederi vefat etti. Rapor aldı üç beş gün. O acılarının içinde insanlar izin alamadıkları için rapor alabilecek miyim kaygısı yaşıyorlar. İnsanın acısını yaşamasına bile müsade yok yani bunları düşünmek zorunda kalıyoruz.

Raporluk durum değil ki doktor da vermeyince haklı, öğretmen de çaresiz. Diğer memurlar gidip iki gün izin yazdırıp geçebiliyor. Bunu yaşamayan anlamaz tabii.