Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


12 Ocak 2024 08:52
Her memura toplu sözleşme kapsamında zam.
Arkadaşlar maalesef yüzde 49 gelecek zam haricinde meslek özelinde zam alamayacagız , diğer kurumlarda calısan değişik ünvanlı memur ve amirlere toplu sözleşme kapsamında kazanımları karşılığında değişik oranlarda ek zam alacaklar, biz onların kaç be kaç katı çalışıyorüz , fazla mesai yapıyoruz , elde var ne var sıfır, hakkımı yiğenlere su mübarek günde haram olsun.

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