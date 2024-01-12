Her memura toplu sözleşme kapsamında zam.

Arkadaşlar maalesef yüzde 49 gelecek zam haricinde meslek özelinde zam alamayacagız , diğer kurumlarda calısan değişik ünvanlı memur ve amirlere toplu sözleşme kapsamında kazanımları karşılığında değişik oranlarda ek zam alacaklar, biz onların kaç be kaç katı çalışıyorüz , fazla mesai yapıyoruz , elde var ne var sıfır, hakkımı yiğenlere su mübarek günde haram olsun.

Arkadaşlar maalesef yüzde 49 gelecek zam haricinde meslek özelinde zam alamayacagız , diğer kurumlarda calısan değişik ünvanlı memur ve amirlere toplu sözleşme kapsamında kazanımları karşılığında değişik oranlarda ek zam alacaklar, biz onların kaç be kaç katı çalışıyorüz , fazla mesai yapıyoruz , elde var ne var sıfır, hakkımı yiğenlere su mübarek günde haram olsun.