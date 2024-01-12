Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 08:54
Gelir Vergisi İade Tutarı

Asgari ücret 17.002 TL oldu. 17.002 nin yüzde 15 i 2550,3 TL yapar yani bu tutar kadar gelir vergisi iadesi olması gerekirken bu ayki maaşımdan sadece 2058,14 TL gelir vergisi iadesi olmuş. Sebebi nedir?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 09:44

Bu ayki maaşının yarısı Aralık maaşı, ondan dolayi diye düşünüyorum. Yani 15-31 aralık maaşını eski asgarî ücretten hesapla.


alikuşcu
Aday Memur
12 Ocak 2024 09:48

657 isen o kadar vergiye girmişsindir.

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