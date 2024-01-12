KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Ocak 2024 09:30
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi 2023/2 atamasında atanan var mı ?

Yeni Atandım Üniversitesinin merkez kampüsü bildiğim kadarıyla beyoğlu fındıklı kampüsünde istanbulda yaşamıyorum taşınıcam eve çıkmayı düşünüyorum

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