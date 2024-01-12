Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2024 09:35
Hizmet birleştirme hakkında

Merhabalar. 7 sene 6 aydır adalet bakanlığına bağlı memur olarak çalışıyorum. Geçenlerde daha önceden çalıştığım hizmetleri birleştirme yaparak bu süreyi 10 senenin üzerine çıkardım. Yılbaşından önce bu işlem gerçekleşti. Fakat az önce yıllık izin olarak 20 gün yüklendiğini gördüm. Yıllık iznimin 30 gün olarak yüklenmesi gerekmiyor muydu yoksa diğer süreler buna etki etmiyor mu?

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