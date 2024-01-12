Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 11:47
İşte hastanede çalışan işçi bodrosu

Bodro olduğu için resim bırakıyorum

25 saat fazla mesai ile birlikte toplam ocak maaş: 56.651 tl

https://hizliresim.com/8v9er5t


Batu11111
Aday Memur
12 Ocak 2024 12:06

Allah kitap aşkına şu memursen den istifa edin


mihendis1234
Aday Memur
12 Ocak 2024 12:08

valla ne yalan söylim birde doktorunkini görmek isterdim....


cetek
Şef
12 Ocak 2024 12:20

Sendikanıza ağlayın buraya değil.


nehayatama
Memur
12 Ocak 2024 12:54

hastanede temizlik personeli ilkokul mezunu kurayla işe girmiş akrabam benden çok alıyor ben de mühendisim diye geziniyorum :)


Akademik7224
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 13:11

Peki ama işçilere de haksızlık etmeyelim. B u sadece bu aya geçerli bir ücret mi? Tediye ve yardımlarla mı oluştu bu bordro yoksa her ay bu maaş mı yatacak? Çünkü daha o gün işçi sendikası başkanı en düşük kamu işçisi 18 alıyor dedi?

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